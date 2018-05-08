«БАМ — это место, где он валяется, или звук, с которым он упал?»

На повороте с БАМа на Днепровскую перевернулась фура, сообщает PRIMPRESS.

В различных тематических приморских сообществах в соцсетях размещено множество фото с места происшествия. К одному из них есть комментарий: «БАМ, это место где он валяется или звук с которым он упал?» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Судя по снимку, водитель большегруза не справился с управлением, фуру занесло и она легла на бок. Как отмечают очевидцы, произошло возгоарание. На место происшествия прибыли пожарные.

Подписчики добавляют, что подобные ситуации возникают на этом повороте с периодичностью раз в полгода.

В результате ДТП движение на указанном участке дороги затруднено. Информации о пострадавших не сообщается. Подробности инцидента уточняются.