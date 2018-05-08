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Renault увеличила продажи автомобилей в России в апреле на 3%
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Renault увеличила продажи автомобилей в России в апреле на 3% 

Rambler News Service 3 часа назад
Официальные дилеры Renault в России по итогам апреля 2018 года продали 11,9 тыс. автомобилей, что на 3% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. При этом за четыре месяца 2018 года рост составляет 20% с показателем 45,2 тыс. проданных автомобилей, сообщил автопроизводитель.
Компания связывает результаты продаж со стратегией, основанной на локальном производстве и широкой модельной линейкой кроссоверов.
Renault продает автомобили на российском рынке через более чем 160 дилеров. Компания выпускает большинство моделей для российского рынка на своем заводе в Москве, а также на мощностях «АвтоВАЗа» в Тольятти.
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