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На Каширском шоссе в ДТП попали шесть автомобилей
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На Каширском шоссе в ДТП попали шесть автомобилей 

Газета.Ru 2 часа назад
В подмосковном Домодедово в результате ДТП с участием шести автомобилей пострадали три человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на управление МВД России по области.
"На 43 км Каширского шоссе произошло столкновение шести автомобилей, в результате чего пострадали три человека. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", — говорится в сообщении.
По словам источника, в настоящее время движение транспорта на месте ДТП затруднено.
Ранее сообщалось, что в Башкирии в результате ДТП пострадали девять человек, в том числе несколько детей.
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