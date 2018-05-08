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В Тамбовской области пенсионерка погибла под колёсами Kia Rio
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В Тамбовской области пенсионерка погибла под колёсами Kia Rio 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Утром 7 мая в посёлке Знаменка под колёсами Kia Rio погибла 80-летняя женщина, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Авария случилась в районе дома №6 на улице Советской. Пожилая женщина внезапно вышла с обочины на проезжую часть, намереваясь её перейти. 42-летняя женщина за рулём Kia Rio сбила пенсионерку.
В результате ДТП пострадавшую госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу, где она через несколько часов умерла.
Всего за прошедшие сутки, 7 мая, на дорогах Тамбовской области случилось три ДТП, в которых один человек погиб и двое получили травмы.
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