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Toyota создает специальную дорогу для тестирования транспортных средств в Мичигане
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Toyota создает специальную дорогу для тестирования транспортных средств в Мичигане 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Несмотря на то, что множество известных производителей автомобилей, занимающихся разработкой автономных моделей, тестируют свои прототипы на общедоступных дорогах, Toyota считает, что некоторые испытания являются несут в себе огромную опасность для окружения, в том числе водителей и пешеходов. Поэтому, дабы избежать аварийных ситуаций, более рационально будет создать специальные тестовые дороги.
В настоящий момент Научно-исследовательский институт Toyota занимается созданием тестовой дороги в Michigan Technical Resource Park в Мичигане. Будущий полигон займет около 60 гектаров и будет предлагать различные условия для поездок. Глава программы автономных транспортных средств Райан Юстис подчеркивает, что создание специальной дороги позволит лучшим образом тестировать автомобили с автономным управлением. Отмечается, Исследовательский институт Toyota Motor North America будет арендовать местность для своего испытательного объекта и уже в октябре запустит первые тестирования транспортных средств.
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