Ещё
Слабовидящая 97-летняя женщина выпала из окна квартиры в Теплом Стане и погибла
Далее:
Читайте также:
Ещё

Слабовидящая 97-летняя женщина выпала из окна квартиры в Теплом Стане и погибла 

Агентство «Москва» 1 час назад
Пожилая женщина погибла в результате падения из окна жилого дома в столичном районе Теплый Стан, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В понедельник, 7 мая, на ул. Профсоюзная, д. 130, корп. 2 из окна квартиры на четвертом этаже выпала 97-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте», — сказал собеседник агентства.
Источник сообщил, что в момент происшествия дома, помимо пенсионерки, никого не было. Дочь погибшей сообщила, что женщина страдала склерозом и плохо видела. По данному факту сотрудники Следственного комитета проводят проверку.
Агентство «Москва»: последние новости
Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП на юго-востоке Москвы Автобусы №385, 866 и 804 будут следовать по измененному маршруту 5 мая из-за праздничных мероприятий СК начал проверку по факту смертельного травмирования мужчины в районе ж/д станции «Яуза»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Стали известны названия всех автомобилей проекта «Кортеж»
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД170
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение