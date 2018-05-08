Слабовидящая 97-летняя женщина выпала из окна квартиры в Теплом Стане и погибла

«В понедельник, 7 мая, на ул. Профсоюзная, д. 130, корп. 2 из окна квартиры на четвертом этаже выпала 97-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте», — сказал собеседник агентства.