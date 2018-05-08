Слабовидящая 97-летняя женщина выпала из окна квартиры в Теплом Стане и погибла 

Пожилая женщина погибла в результате падения из окна жилого дома в столичном районе Теплый Стан, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В понедельник, 7 мая, на ул. Профсоюзная, д. 130, корп. 2 из окна квартиры на четвертом этаже выпала 97-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте», — сказал собеседник агентства.
Источник сообщил, что в момент происшествия дома, помимо пенсионерки, никого не было. Дочь погибшей сообщила, что женщина страдала склерозом и плохо видела. По данному факту сотрудники Следственного комитета проводят проверку.