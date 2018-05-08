В Приокском пьяный рязанец сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Вечером 7 мая недалеко от дома №60 на улице Октябрьская 43-летний рязанец за рулем автомобиля Daewoo Nexia сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре», сообщает пресс-служба регионального УМВД

В результате ДТП женщину госпитализировали, а виновник происшествия скрылся. Однако, спустя некоторое время, полиция нашла водителя и задержала. По результатам освидетельствования у мужчины обнаружили 0,757 промиль алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составлен административный материал, по рассмотрению которого гражданин будет привлечен к ответственности.