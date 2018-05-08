Полиция ищет свидетелей наезда на женщину-пешехода в 5-м микрорайоне

Дорожный инцидент, в котором пострадала 42-летняя жительница Зеленограда, произошел в районе Савелки около двух часов дня 7 мая. По информации ГИБДД округа, неустановленный водитель на Московском проспекте сбил женщину-пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемой «зебре» со стороны Никольского проезда к торговому центру в корпусе 514. После наезда автомобиль скрылся с места ДТП. Очевидцы сообщили, что это, вероятно, был серый « Рено Меган», имеющий государственный регистрационный знак В262ТК190.

Жертва наезда получила различные травмы и была госпитализирована в горбольницу Зеленограда. В настоящее время ведется расследование данного происшествия, и полиция обращается к возможным свидетелям происшествия с просьбой помочь установить истину. Позвонить можно по телефонам 8-499-733-04-10 и 8-499-733-03-44.