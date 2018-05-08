Пешеход спровоцировал смертельную аварию в Татарстане

Лишенный водительских прав владелец ВАЗ-2114 и его пассажир погибли, уходя от столкновения с выбежавшим на дорогу пешеходом в Чистополе. Камера регистратора запечатлела момент страшной аварии.

ДТП произошло около 15:20 7 мая на улице Энгельса, когда на проезжую часть из-за припаркованной машины выбежал 49-летний мужчина. Двигавшийся на высокой скорости водитель " Лады " сдал влево и вылетел на «встречку», где лоб в лоб протаранил Kia Sorento.

Удар был такой силы, что 32-летний водитель отечественной легковушки и его 31-летний пассажир скончались на месте, сам автомобиль превратился в груду обломков. Владелец поврежденного кроссовера не пострадал, но в больнице с переломом бедра оказался тот самый пешеход, по чьей вине произошла авария.

Позже выяснилось, что владелец «Лады» еще два года назад был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, но после этого вновь был пойман за рулем и снова навеселе. Суд приговорил его к обязательным работам, но эта мера, как показывает запись, не возымела действия.