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Пешеход спровоцировал смертельную аварию в Татарстане
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Пешеход спровоцировал смертельную аварию в Татарстане 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Лишенный водительских прав владелец ВАЗ-2114 и его пассажир погибли, уходя от столкновения с выбежавшим на дорогу пешеходом в Чистополе. Камера регистратора запечатлела момент страшной аварии.
ДТП произошло около 15:20 7 мая на улице Энгельса, когда на проезжую часть из-за припаркованной машины выбежал 49-летний мужчина. Двигавшийся на высокой скорости водитель "Лады" сдал влево и вылетел на «встречку», где лоб в лоб протаранил Kia Sorento.
Удар был такой силы, что 32-летний водитель отечественной легковушки и его 31-летний пассажир скончались на месте, сам автомобиль превратился в груду обломков. Владелец поврежденного кроссовера не пострадал, но в больнице с переломом бедра оказался тот самый пешеход, по чьей вине произошла авария.
Позже выяснилось, что владелец «Лады» еще два года назад был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, но после этого вновь был пойман за рулем и снова навеселе. Суд приговорил его к обязательным работам, но эта мера, как показывает запись, не возымела действия.
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