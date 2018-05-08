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В Новотроицке разыскивают взломщика, вскрывшего чужое авто
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В Новотроицке разыскивают взломщика, вскрывшего чужое авто 

ProOren 58 минут назад
Фото: ProOren
Накануне в дежурную часть полиции Новотроицка поступило заявление от мужчины, у которого из машины неизвестный похитил ценные вещи.
В областном УМВД сообщают, что в ночь с 25 на 26 апреля злоумышленник разбил стекло передней двери автомобиля Renault Megane, взял антирадар, видеорегистратор и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев у дома №12.
В ходе операционно-розыскных мероприятий правоохранители добыли видео, на котором запечатлен факт кражи, но лица похитителя не видно.
Сотрудники управления МВД «Орское» просят жителей Новотроицка, располагающих сведениями о личности и местонахождении этого человека, срочно сообщить об этом сотрудникам полиции.
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