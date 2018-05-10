В ДТП под Рязанью пострадал 10-месячный ребенок

Днем 9 мая в Рязани 32-летний водитель грузовика Hyundai , двигаясь со стороны Ряжского шоссе в сторону поселка Турлатово, столкнулся с автомобилем SKODA Rapid , сообщает пресс-служба регионального УМВД

В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены 73-летний водитель легкового автомобиля и его пассажиры в возрасте 72-х и 30-ти лет. Кроме этого медицинская помощь понадобилась водителю грузовика и его пассажирам — 26-летней женщине и 10-месячному ребенку.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.