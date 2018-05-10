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В ДТП под Рязанью пострадал 10-месячный ребенок
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В ДТП под Рязанью пострадал 10-месячный ребенок 

АиФ Рязань 38 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Днем 9 мая в Рязани 32-летний водитель грузовика Hyundai, двигаясь со стороны Ряжского шоссе в сторону поселка Турлатово, столкнулся с автомобилем SKODA Rapid, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены 73-летний водитель легкового автомобиля и его пассажиры в возрасте 72-х и 30-ти лет. Кроме этого медицинская помощь понадобилась водителю грузовика и его пассажирам — 26-летней женщине и 10-месячному ребенку.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
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