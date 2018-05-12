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В центре Рязани во время движения загорелся автомобиль
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В центре Рязани во время движения загорелся автомобиль 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Днем 12 мая на Московском шоссе сгорел автомобиль, сообщает в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
По предварительным данным, напротив ТЦ «Рязанский» вспыхнул ВАЗ-2110.
Никто из людей не пострадал.
Фотографии с места происшествия.
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