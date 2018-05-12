В центре Рязани во время движения загорелся автомобиль

Днем 12 мая на Московском шоссе сгорел автомобиль, сообщает в группе «Подслушано у водителей в Рязани». По предварительным данным, напротив ТЦ «Рязанский» вспыхнул ВАЗ-2110. Никто из людей не пострадал. Фотографии с места происшествия.