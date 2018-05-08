В Иркутске сотрудники ГИБДД привлекают к ответственности водителя иномарки, въехавшего в здание торгового центра 

Сотрудники дорожной полиции
межмуниципального управления МВД России «Иркутское» принимают меры,
направленные на привлечение к ответственности водителя автомашины
«Тойота-Целика», совершившего сегодня ночью ДТП и вместе с пассажиром
пытавшегося скрыться с места аварии.
По предварительной информации 25-летний
житель областного центра, работающий су-шефом одного из ресторанов
города, будучи в состоянии алкогольного опьянения, около двух часов ночи
не справился с управлением и врезался в фасад здания торгового центра,
расположенного не пересечении улиц Дзержинского и Чехова. Сразу после
инцидента, вероятный виновник случившегося и находящийся на пассажирском
сиденье 27-летний диджей предприняли попытку уйти от ответственности,
однако их действия были своевременно пресечены охранниками и сотрудниками полиции.
После сбора необходимых административных
материалов, водитель транспортного средства будет помещен в спецприемник. Вопросы о мере ответственности в скором времени будут
рассмотрены судебными органами. В настоящее время в действиях нарушителя
усматривается наличие по меньшей мере четырех административных
правонарушений — это отказ от прохождения медицинского
освидетельствования, оставление места ДТП, отсутствие страхового полиса,
а также наличие тонировки, не соответствующей требованиям
законодательства. Пассажир «Тойоты» также помещен в спецприемник за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.
Кроме этого, мужчине предстоит возместить причиненный ущерб собственнику торгового центра в гражданском порядке.