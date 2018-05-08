В Иркутске сотрудники ГИБДД привлекают к ответственности водителя иномарки, въехавшего в здание торгового центра

направленные на привлечение к ответственности водителя автомашины

«Тойота-Целика», совершившего сегодня ночью ДТП и вместе с пассажиром

пытавшегося скрыться с места аварии.

По предварительной информации 25-летний

житель областного центра, работающий су-шефом одного из ресторанов

города, будучи в состоянии алкогольного опьянения, около двух часов ночи

не справился с управлением и врезался в фасад здания торгового центра,

расположенного не пересечении улиц Дзержинского и Чехова. Сразу после

инцидента, вероятный виновник случившегося и находящийся на пассажирском

сиденье 27-летний диджей предприняли попытку уйти от ответственности,

однако их действия были своевременно пресечены охранниками и сотрудниками полиции.

После сбора необходимых административных

материалов, водитель транспортного средства будет помещен в спецприемник. Вопросы о мере ответственности в скором времени будут

рассмотрены судебными органами. В настоящее время в действиях нарушителя

усматривается наличие по меньшей мере четырех административных

правонарушений — это отказ от прохождения медицинского

освидетельствования, оставление места ДТП, отсутствие страхового полиса,

а также наличие тонировки, не соответствующей требованиям

законодательства. Пассажир « Тойоты » также помещен в спецприемник за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

Кроме этого, мужчине предстоит возместить причиненный ущерб собственнику торгового центра в гражданском порядке.