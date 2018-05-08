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Кортеж премьера Киргизии попал в аварию
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СМИ: кортеж премьера Киргизии попал в аварию 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Public Domain
Кортеж премьер‐министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева попал в ДТП на юге республики. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в Ошской областной милиции.
Два внедорожника Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570 попали в ДТП во время рабочей поездки премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева в Ошскую и Джалал-Абадскую области (юг страны) — источник в Ошской областной милиции.
По словам инсайдера, авария произошла 7 мая. Кортеж премьер-министра направлялся из Джалал-Абадской области в город Ош. Гражданский седан из-за технической неисправности столкнулся с двумя автомобилями из сопровождения Абылгазиева.
В МВД Киргизии и пресс-службе правительства республики случившееся пока никак не прокомментировали.
Ранее Минобороны России заявило о том, что российские базы на территории Таджикистана и Киргизии будут укреплены. В ведомстве такие меры объяснили необходимостью предотвратить проникновение боевиков с севера Афганистана в страны‐союзники РФ в Центральной Азии.
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