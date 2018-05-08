СМИ: кортеж премьера Киргизии попал в аварию

Кортеж премьер‐министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева попал в ДТП на юге республики. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в Ошской областной милиции.

Два внедорожника Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570 попали в ДТП во время рабочей поездки премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева в Ошскую и Джалал-Абадскую области (юг страны) — источник в Ошской областной милиции.

По словам инсайдера, авария произошла 7 мая. Кортеж премьер-министра направлялся из Джалал-Абадской области в город Ош. Гражданский седан из-за технической неисправности столкнулся с двумя автомобилями из сопровождения Абылгазиева.

МВД Киргизии и пресс-службе правительства республики случившееся пока никак не прокомментировали.