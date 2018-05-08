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Волжанин идет под суд за ДТП с двумя погибшими
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Волжанин идет под суд за ДТП с двумя погибшими 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
30-летний житель Волжского идет под суд за ДТП, произошедшее по его вине. Мужчина сел пьяным за руль и врезался в иномарку, в результате чего скончались двое человек.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчине грозит до девяти лет лишения свободы. ДТП произошло еще в сентябре 2017 года. Будучи пьяным, мужчина сел за руль Hyundai Sonata и поехал по улице Мира. Около площади Труда он не справился с управлением, но не принял мер к торможению, и врезался в Mercedes-Benz.
В результате ДТП пассажиры Mercedes-Benz -16-летняя девушка и 22-летний молодой человек — скончались в медучреждении.
«Вину мужчины доказали полностью следователи регионального ГСУ ГУ МВД», — отметили в главке.
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