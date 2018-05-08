При столкновении автобуса и автомобиля в Башкирии пострадали девять человек

В Башкирии в результате ДТП пострадали девять человек, в том числе несколько детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 12.20 (10.20 мск) около города Сибай. Автомобиль «Нива» не уступил дорогу автобусу, что привело к столкновению.

"На месте работает следственная группа… Известно, что девять человек, среди которых шесть детей, врачи скорой помощи увезли в ближайшую больницу для осмотра. Предположительно, серьезно пострадавших нет", — рассказал источник.

По уточненным данным, число пострадавших детей составляет пять.

Ранее в Красноярском крае в результате столкновения микроавтобуса с экскаватором погибли четыре человека, еще пять пострадали.