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При столкновении автобуса и автомобиля в Башкирии пострадали девять человек
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При столкновении автобуса и автомобиля в Башкирии пострадали девять человек 

Газета.Ru 1 час назад
В Башкирии в результате ДТП пострадали девять человек, в том числе несколько детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
Как отмечается, инцидент произошел примерно в 12.20 (10.20 мск) около города Сибай. Автомобиль «Нива» не уступил дорогу автобусу, что привело к столкновению.
"На месте работает следственная группа… Известно, что девять человек, среди которых шесть детей, врачи скорой помощи увезли в ближайшую больницу для осмотра. Предположительно, серьезно пострадавших нет", — рассказал источник.
По уточненным данным, число пострадавших детей составляет пять.
Ранее в Красноярском крае в результате столкновения микроавтобуса с экскаватором погибли четыре человека, еще пять пострадали.
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