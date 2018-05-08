Троллейбус протаранил столб в Москве

В юго-западном административном округе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса. Машина, следовавшая по маршруту 72 по улице Профсоюзная, примерно в 8.30 влетела в мачту уличного освещения возле дома 73. Видео с места аварии, снятое очевидцами, опубликовано в социальной сети. На кадрах можно увидеть, насколько серьёзные повреждения получил троллейбус. В пресс-службе «Мосгортранса» рассказали, что травмы получили четыре пассажира, все они обратились в медицинские учреждения за помощью. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. «Мосгортранс» намерен организовать специальную комиссию, которая будет расследовать причины происшествия. Сообщается, что общественный транспорт на Профсоюзной улице работает в штатном режиме.