Водитель иномарки погиб по вине тракториста без прав в Дивеевском районе 

48-летний водитель автомобиля «Киа» погиб при столкновении с трактором в Дивеевском районе. Пассажирка иномарки получила серьезные травмы. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Смертельная авария произошла вчера, 7 мая, на 43-м километре трассы Выездное — Дивеево — Сатис около 20.30. По предварительным данным, 45-летний водитель без прав, находящийся за рулем трактора, буксировал на жесткой сцепке сеялку. Не убедившись в безопасности маневра, он протаранил легковой автомобиль. Как уточнили в ГИБДД, трактор ехал без госномеров.
Водитель «Киа» погиб на месте. 48-летняя пассажирка госпитализирована с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и рвано-ушибленной раной.
Напомним, три человека получили ранения в ДТП под Кстовом.