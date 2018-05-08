Водитель иномарки погиб по вине тракториста без прав в Дивеевском районе

48-летний водитель автомобиля « Киа » погиб при столкновении с трактором в Дивеевском районе. Пассажирка иномарки получила серьезные травмы. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. Смертельная авария произошла вчера, 7 мая, на 43-м километре трассы Выездное — Дивеево — Сатис около 20.30. По предварительным данным, 45-летний водитель без прав, находящийся за рулем трактора, буксировал на жесткой сцепке сеялку. Не убедившись в безопасности маневра, он протаранил легковой автомобиль. Как уточнили в ГИБДД , трактор ехал без госномеров. Водитель «Киа» погиб на месте. 48-летняя пассажирка госпитализирована с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и рвано-ушибленной раной. Напомним, три человека получили ранения в ДТП под Кстовом.