Водитель трактора без габаритных огней спровоцировал смертельное ДТП в Дивеевском районе 

Госавтоинспекция сообщает, что водитель иномарки — 47-летний мужчина — скончался на месте. Его супруга, сидевшая на пассажирском сидении, госпитализирована с сотрясением мозга и рвано-ушибленной раной. Выяснилось, что виновник ДТП не имеет водительских прав, а трактор, которым он управлял, не зарегистрирован.
— Его жена, Светка, осталась каким то чудом жива и даже сейчас не в реанимации. Так… рваные раны, глаз подбит, голова рассечена и сотрясение. Она и позвонила сама: «Миша! Миша! Миша дома один. Заберите. Сережку в морг увезли». Серега. Сергей Иванович. 10 лет с ним бок о бок. Посадили с женой вечером в Арзамасе дочку на поезд и возвращались обратно. Около Ореховца… — написал в Facebook Андрей Тюрин. — Пока точно неизвестно, но Светка говорила, что какой то или трактор выезжал без огней, или комбайн… Сереге практически оторвало голову. Двое детей. 47 лет.