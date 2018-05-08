65 ДТП с пострадавшими за неделю

Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»

За неделю в регионе произошло 45 ДТП с пострадавшими — это только зарегистрированных. Травмы получили 65 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, и один человек погиб. Инспекторы дорожного движения выявили 130 водителей, управлявших автомобилями в пьяном виде. Кроме того 6 ДТП произошло с участием пьяных автомобилистов.

Серьёзное ДТП случилось 1 мая возле деревни Черкутино в Собинском районе, трактор во время спуска с горы опрокинулся на бок.

Примечательно, что трактор в свой телеге вез силос, который в результате ДТП оказался на дороге. Водитель сельхозтехники отделался легкими царапинами и от госпитализации отказался

А утром 3 мая на 154 километре федеральной трассы М-7 «Волга» в черте города Лакинска произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Водитель фуры решил развернуться на трассе, но не рассчитал габариты авто, столкнулся с металлическим ограждением и съехал в кювет. В результате такого маневра грузовик перевернулся.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области

4 мая страшная авария произошла в Коврове. На нерегулируемом перекрёстке столкнулись два автомобиля. Женщина-водитель на легковушке при выезде с второстепенной дороги не уступила автомобилю Рено , ехавшему по главной. В результате столкновения оба водителя получили серьёзные травмы. Всем им оказана первая медицинская помощь.

Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»

Ночью 5 мая ещё одна серьёзная авария произошла во Владимирской области. В Суздале на улице Ленина возле дома №45 автомобиль «Хёндай акцент», мчащийся на полной скорости, вылетел с дороги и врезался в стоящий на обочине каток.

В ДТП пострадали четверо жителей Ивановской области, 28-летний водитель и трое его пассажиров: 20-летняя девушка и два парня, которым исполнилось 28 лет и 21 год. Особенно сильно пострадал пассажир, который сидел на переднем сидении — он головой пробил лобовое стекло иномарки.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области

6 мая в областном центре около 7 утра на Московском шоссе в районе авторынка произошло столкновение двух иномарок. « Опель Астра», мчащийся по трассе М-7 «Волга» на бешеной скорости, врезался сзади во внедорожник « Тойоту Лэнд Крузер».

По свидетельству очевидцев, водитель «Астры» был нетрезв и удирал от автомобилей ГИБДД , которые устроили погоню.

Ещё одно ДТП 6 мая произошло в городе Петушки на улице Трудовой. Опель-Вектра съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия водителя и пассажира легковушке с множественными ранениями госпитализировали в местную больницу.