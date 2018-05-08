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Полицейский застрелил сурка, заблокировавшего движение на трассе в США. Видео
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Полицейский застрелил сурка, заблокировавшего движение на трассе в США. Видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Сотрудник полиции штата Мэриленд, расположенного на востоке США, применил оружие против сурка — очевидцы запечатлели на видео инцидент, произошедший на днях на трассе под Балтимором.
Патрульный обнаружил, что животное, разгуливающее по проезжей части, застопорило движение — водители опасались сбить зверка и просто останавливались.
Сотрудник полиции попытался прогнать сурка и нормализовать трафик, однако грызун повел себя неадекватно и не испугался человека. По мнению стража порядка, его оппонент был болен или ранен, поэтому офицер застрелил животное из табельного пистолета.
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