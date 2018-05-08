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В Арамиле учительница на Kia сбила школьника: его родители ищут очевидцев наезда
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В Арамиле учительница на Kia сбила школьника: его родители ищут очевидцев наезда 

e1.ru 50 минут назад
Фото: e1.ru
Житель Арамиля Алексей ищет очевидцев вчерашней аварии, которая произошла на Ленина, 40. Его 15-летний сын переезжал дорогу на велосипеде на пешеходном переходе. Там подростка сбила иномарка.
— Сын мне рассказывает, что он убедился в том, что дорога свободна, и поехал. Была пробка, она каждый вечер там, — рассказал Е1.RU Алексей. — Сын говорит, что он тихонько ехал, а женщина, которая его сбила, говорит, что он быстро ехал — это учительница иностранного языка из его же школы. Я хочу разобраться, кто прав, кто виноват в этой ситуации. Вчера сын был в плохом состоянии, его трясло, он мне позвонил сразу после того, как всё произошло. Его хотели на скорой увезти, но я его сам в больницу увёз.
У подростка сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы, ему зашивали бровь. Мальчик был без шлема и наколенников.
— Женщина-водитель не извинилась, она и меня оскорбляла, и ребёнка, ей даже врачи замечание сделали. Я буду с этим разбираться отдельно через управление образования.
По данным ГИБДД, авария произошла вчера в половине шестого вечера.
— 52-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Kia Rio, двигалась со стороны улицы Шпагатной в сторону Октябрьской. Она допустила наезд на 15-летнего велосипедиста, который ехал со стороны Рабочей в сторону Октябрьской по левой стороне улицы относительно направления движения, — рассказали Е1.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. — Со слов мальчика, он продолжил движение по пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. Так как обзор проезжей части был затруднен из-за остановившегося грузовика, мальчик не заметил двигавшуюся Kia Rio.
Поговорить с учительницей нам сегодня не удалось — в школе её не оказалось.
Алексей ищет очевидцев, он хочет понять, кто виноват в аварии, и просит всех, кто снял аварию, поделиться видео.
Если вы стали свидетелем этого ДТП, записали его на видеорегистратор, присылайте видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34-555-34.
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