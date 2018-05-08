Ещё
Избегать уплаты транспортного налога, не регистрируя машину, больше не выйдет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Избегать уплаты транспортного налога, не регистрируя машину, больше не выйдет 

Карельские вести 40 минут назад
Фото: Карельские вести
Водителей, которые слишком долго ездят без номеров и обновляют договор купли-продажи, разрешили штрафовать.
Верховный суд подтвердил законность штрафа, выписанного водителю, который ездил без номеров, но имел при себе новый договор купли-продажи автомобиля. Такой способ использовали те, кто не желал платить материальные взыскания за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, а также транспортный налог.
Согласно ныне действующим нормам, водитель имеет право в течение десяти дней ездить по дорогам на автомобиле без номеров и без страхового полиса.
Статьи
Как поставить автомобиль на учет в ГИБДД, и как при этом сэкономить?
После покупки нового автомобиля его нужно поставить на регистрационный учет, оформив в ГИБДД на свое имя. По закону на это у владельца есть 10 дней — если автомобиль не оформить вовремя, хозяину выпишут…
12492
0  0  06.02.2017
За это время он должен поставить купленное ТС на учёт в ГИБДД и обзавестись ОСАГО. Такой срок было решено установить для того, чтобы водители, купившие машину в другом регионе смогли перегнать её домой.
Однако хитрые водители использовали эту лазейку в свою пользу: они не регистрируют автомобиль и каждые десять дней обновляют договор купли-продажи. Это возможно при условии, что бывший владелец ТС не против (такие случаи нередки при продаже машины родственникам). Навести порядок в этом вопросе сумел Верховный суд РФ.
ВС рассмотрел дело о штрафе в размере 800 рублей, который был выписан в 2015 году автомобилисту, управлявшему незарегистрированным ТС, но со свежим договором купли-продажи. При этом эта машина была снята с учёта ещё в 2011 году и больше её не регистрировали.
Было доказано по косвенным признакам, что новый автовладелец сознательно не ставил машину на учёт. При этом обращавшийся во все возможные суды водитель даже в процессе обжалования так и не догадался поставить эту машину на учёт, что лишь подтвердило мнимость сделки купли-продажи.
В октябре 2017 года в МВД поменяли регламент по регистрации автомобилей. В частности откорректирован порядок прекращения регистрации машины: раньше в случае, если владелец снимал ТС с учёта, в ПТС появлялась соответствующая запись, а при утрате или замене он получал дубликат документа. Теперь такой дубликат выдаётся только по желанию собственника автомобиля.
В конце марта текущего года стало известно о том, что срок хранения автономеров в ГИБДД планируют увеличить. Согласно проекту, нужно увеличить до 360 дней срок хранения в ГАИ знаков госрегистрации автомобилей. Предположительно почти года должно хватить тем автомобилистам, которые планируют выбрать, купить новую машину и повесить на неё закреплённые за ними «старые» автономера.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
На Октябрьском проспекте иномарки не поделили дорогу (фото) 24-летний пешеход скончался в больнице после наезда грузовика Водителя, сбившего подростков на «зебре», могло ослепить солнце
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Стали известны названия всех автомобилей проекта «Кортеж»
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД170
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение