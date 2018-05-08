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Верховный суд закрыл лазейку для ухода от транспортного налога
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Верховный суд закрыл лазейку для ухода от транспортного налога 

Авторамблер 44 минуты назад
Фото: Авторамблер
Популярный способ, как не получать штрафы с камер, не покупать ОСАГО и не платить транспортный налог может обернуться для автомобилистов санкциями.
Согласно действующим правилам, после покупки автомобиля у нового владельца есть 10 дней, чтобы поставить машину на учет и получить номерные знаки. Однако хитрые водители договаривались с бывшими хозяевами машины и раз в 10 дней обновляли договор купли-продажи, продолжая спокойно ездить без регистрационных знаков и оставаясь «невидимками» для комплексов фотовидеофиксации.
ВС разрешил привлекать таких автомобилистов к ответственности по ч. 1 ст. 12.1 КоАП и штрафовать на 800 рублей за управление незарегистрированным автомобилем.
Поводом для вынесения такого решения стало дело жителя Москвы С. Корумы, сообщает "Российская газета". В 2015 году он управлял автомобилем без номеров и был остановлен инспектором ДПС. Водитель предъявил договор купли-продажи, заключенный за три дня до инцидента, причем продавцом был указан его родственник — Корума Е. Более того, выяснилось, что машина не ставилась на учет с 2011 года — косвенный признак того, что автомобиль сознательно не регистрировался.
Корума не смог оспорить штраф ни в районном, ни в городском суде. Верховный суд также оставил наказание силе, а жалобу Корумы — без удовлетворения.
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