Верховный суд закрыл лазейку для ухода от транспортного налога

Популярный способ, как не получать штрафы с камер, не покупать ОСАГО и не платить транспортный налог может обернуться для автомобилистов санкциями.

Согласно действующим правилам, после покупки автомобиля у нового владельца есть 10 дней, чтобы поставить машину на учет и получить номерные знаки. Однако хитрые водители договаривались с бывшими хозяевами машины и раз в 10 дней обновляли договор купли-продажи, продолжая спокойно ездить без регистрационных знаков и оставаясь «невидимками» для комплексов фотовидеофиксации.

ВС разрешил привлекать таких автомобилистов к ответственности по ч. 1 ст. 12.1 КоАП и штрафовать на 800 рублей за управление незарегистрированным автомобилем.

Поводом для вынесения такого решения стало дело жителя Москвы С. Корумы, сообщает "Российская газета" . В 2015 году он управлял автомобилем без номеров и был остановлен инспектором ДПС . Водитель предъявил договор купли-продажи, заключенный за три дня до инцидента, причем продавцом был указан его родственник — Корума Е. Более того, выяснилось, что машина не ставилась на учет с 2011 года — косвенный признак того, что автомобиль сознательно не регистрировался.

Корума не смог оспорить штраф ни в районном, ни в городском суде. Верховный суд также оставил наказание силе, а жалобу Корумы — без удовлетворения.