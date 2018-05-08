В Павлове водитель иномарки сбил школьницу и скрылся

14-летняя школьница пострадала под колесами автомобиля « Тойота » на улице Кольцова в Павлове. Сбивший ее водитель с места происшествия скрылся. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась вчера, 7 мая, около пяти часов вечера. Девочка шла по обочине без сопровождения взрослых и попала под машину. За рулем иномарки находился 40-летний водитель с 17-летним стажем.

Медицинская помощь пострадавшей школьнице была оказана на месте происшествия, после чего врачи отпустили ее.

Напомним, два ребенка попали под колеса неустановленных автомобилей в Нижегородской области 6 мая.