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На трассе под Магнитогорском сгорел Mercedes — погиб водитель
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На трассе под Магнитогорском сгорел Mercedes — погиб водитель 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Вечером 7 мая на 47-м километре автодороги Магнитогорск — Кизильское — Сибай вылетел с дороги и несколько раз перевернулся Mercedes E200. Иномарка загорелась.
"Только что приехал по Кизильской трассе… Перед поворотом на Гранитной иномарка кувыркалась по пашне метров 60! Затем загорелась. Кто то вытащил водителя. Парень — водитель лет 25 еще дышал к приезду скорой", "Гаишник сразу, при мне, показал пальцем на колею с бугром, на который он налетел… Видно колесо просто лопнуло… а на скорости это …", — пишут свидетели аварии в группе «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 23-летний водитель выпал из машины. Он скончался на месте.
Проводится проверка.
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