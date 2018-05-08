На трассе под Магнитогорском сгорел Mercedes — погиб водитель

Вечером 7 мая на 47-м километре автодороги Магнитогорск — Кизильское — Сибай вылетел с дороги и несколько раз перевернулся Mercedes E200. Иномарка загорелась.

"Только что приехал по Кизильской трассе… Перед поворотом на Гранитной иномарка кувыркалась по пашне метров 60! Затем загорелась. Кто то вытащил водителя. Парень — водитель лет 25 еще дышал к приезду скорой", " Гаишник сразу, при мне, показал пальцем на колею с бугром, на который он налетел… Видно колесо просто лопнуло… а на скорости это …", — пишут свидетели аварии в группе «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 23-летний водитель выпал из машины. Он скончался на месте.

Проводится проверка.