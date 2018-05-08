Оставленный без присмотра ребенок выпал из окна пятого этажа в Богородском и выжил

Вечером 7 мая в службу «02» обратились очевидцы, которые сообщили, что из окна дома на ул. Бойцовая выпал ребенок. «Как выяснили оперативники, в квартире на пятом этаже находился пятилетний мальчик, оставленный без присмотра. При невыясненных обстоятельствах он выпал из окна», — сказал собеседник агентства.