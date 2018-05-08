Водитель напал на пожилую женщину в Петрозаводске (ВИДЕО)

Пенсионерка хлопнула рукой по капоту припаркованной машины, после чего автомобилист решил разобраться с обидчицей.

Сегодня утром пожилая жительница Петрозаводска пострадала от действий агрессивного водителя. Мужчина напал на пенсионерку после того, как она хлопнула рукой по капоту его машины.

Инцидент произошел в 8:15 возле детского сада на Лососинском шоссе и частично попал в объектив камеры «Ситилинка». Как сообщил порталу «Карельские Вести» очевидец, автолюбитель перегородил проход по придомовой территории. Проходившая мимо женщина сделала водителю замечание, а потом хлопнула рукой по капоту транспортного средства. После этого мужчина выскочил из машины и набросился на пенсионерку.