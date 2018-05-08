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Водитель напал на пожилую женщину в Петрозаводске (ВИДЕО)
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Водитель напал на пожилую женщину в Петрозаводске (ВИДЕО) 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Пенсионерка хлопнула рукой по капоту припаркованной машины, после чего автомобилист решил разобраться с обидчицей.
Сегодня утром пожилая жительница Петрозаводска пострадала от действий агрессивного водителя. Мужчина напал на пенсионерку после того, как она хлопнула рукой по капоту его машины.
Инцидент произошел в 8:15 возле детского сада на Лососинском шоссе и частично попал в объектив камеры «Ситилинка». Как сообщил порталу «Карельские Вести» очевидец, автолюбитель перегородил проход по придомовой территории. Проходившая мимо женщина сделала водителю замечание, а потом хлопнула рукой по капоту транспортного средства. После этого мужчина выскочил из машины и набросился на пенсионерку.
По словам людей, нападавший бил женщину и применял к ней удушающие приемы. Когда в конфликт вмешались свидетели, водитель уехал, а очевидцы вызвали ГИБДД. По словам позвонившего в редакцию мужчины, пострадавшая написала заявление об избиении. Сейчас мы проверяем эту информацию через пресс-службу полиции.
По материалам: ptzgovorit.ru
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