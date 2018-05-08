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Водитель маршрутки предстанет перед судом за смерть футбольных болельщиков
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Водитель маршрутки предстанет перед судом за смерть футбольных болельщиков 

360tv.ru 1 час назад
Водителя маршрутки осудят за гибель пяти болельщиков в Ростовской области. Обвинительный приговор уже утвержден. Об этом сообщила прокуратура Ростовской области.
Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. Уголовное дело направлено в Азовский городской суд.
Смертельная авария произошла 15 ноября прошлого года. Пассажиры возвращались в Ростов из Краснодара с мачта между соборными Аргентины и Нигерии. В результате «ГАЗель», на которой ехали погибшие, столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом. Пять человек скончались на месте, четверо серьезно пострадали.
Как оказалось, у виновника ДТП не было обязательного заключения о наличии медицинских противопоказаний к управлению маршрутки. А его осмотр перед поездкой провел сотрудник медорганизации, у которого не было лицензии. При этом, водитель отправился в путь один, хотя с ним в обязательном порядке должен был ехать напарник.
На Каширском шоссе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один из них вылетел на тротуар.
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