Водитель маршрутки предстанет перед судом за смерть футбольных болельщиков

Водителя маршрутки осудят за гибель пяти болельщиков в Ростовской области. Обвинительный приговор уже утвержден. Об этом сообщила прокуратура Ростовской области.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. Уголовное дело направлено в Азовский городской суд.

Смертельная авария произошла 15 ноября прошлого года. Пассажиры возвращались в Ростов из Краснодара с мачта между соборными Аргентины и Нигерии. В результате «ГАЗель», на которой ехали погибшие, столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом. Пять человек скончались на месте, четверо серьезно пострадали.

Как оказалось, у виновника ДТП не было обязательного заключения о наличии медицинских противопоказаний к управлению маршрутки. А его осмотр перед поездкой провел сотрудник медорганизации, у которого не было лицензии. При этом, водитель отправился в путь один, хотя с ним в обязательном порядке должен был ехать напарник.

На Каширском шоссе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один из них вылетел на тротуар.