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Водитель Mercedes врезался в здание на юге Москвы
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Водитель Mercedes врезался в здание на юге Москвы 

РИАМО 10 минут назад
Фото: РИАМО
Водитель иномарки не справился с управлением и, наехав на бордюр, врезался в здание на юге Москвы, в результате происшествия пострадал сам водитель и два пассажира автомобиля, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
«Водитель Mercedes не справился с управлением на пересечении Каширского шоссе с улицей Кошкина, совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль отбросило к стене здания. В результате ДТП пострадали водитель и двое его пассажиров», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в ДТП пешеходы не пострадали. Причины произошедшей аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции.
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