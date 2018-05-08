Водитель Mercedes врезался в здание на юге Москвы

Водитель иномарки не справился с управлением и, наехав на бордюр, врезался в здание на юге Москвы, в результате происшествия пострадал сам водитель и два пассажира автомобиля, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Водитель Mercedes не справился с управлением на пересечении Каширского шоссе с улицей Кошкина, совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль отбросило к стене здания. В результате ДТП пострадали водитель и двое его пассажиров», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ДТП пешеходы не пострадали. Причины произошедшей аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции.

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