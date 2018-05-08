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Техасские полицейские вытащили женщину из утонувшей машины и засняли это на камеру
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Техасские полицейские вытащили женщину из утонувшей машины и засняли это на камеру 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Ранним утром полицейские Шугар-Ленда, штат Техас, поспешили на вызов одного из местных жителей, сообщившего о странных маневрах подозрительного автомобиля, двигавшегося на высокой скорости. На месте происшествия, случившегося в минувшую субботу, 5 мая, стражи правопорядка увидели машину, тонущую в местном озере.
Как впоследствии сообщили в полицейском департаменте Шугар-Ленда, офицеры действовали решительно, и, совершив геройский поступок, прыгнули в озеро, населенное аллигаторами и змеями. Дальнейшие события можно наблюдать на видео, снятое нательными камерами полицейских. Подобравшись к автомобилю, офицеры разбили окно и вытащили тонущую женщину. Немногим позже она сообщила, что уснула за рулем, что и стало причиной аварии.
"Потерпевшей повезло. Она получила незначительные травмы, и легкими порезами отделался один из ее спасителей", — говорится в пресс-релизе полицейского департамента.
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