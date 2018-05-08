Свердловские дорожные инспекторы устроили облавы на уличные ямы

ГИБДД по Свердловской области начали проверку состояния дорог. Только за последние две недели удалось выявить несколько тысяч недостатков, об этом сообщает во вторник, 8 мая, «АиФ-Урал»

Во время проверки инспекторы уделяли особое внимание состоянию скоростных автотрасс и дорог, где пролегают маршруты автобусов. За последние две недели было выявлено 3,5 тыс. недостатков на свердловских дорогах. Специальным организациям сотрудники ГИБДД выписали 648 предписаний на исправление недостатков. При этом за невыполнение требований представителей дорожного ведомства было составлено 13 протоколов об административном правонарушении.

Кроме того, в ГИБДД выявили грубые нарушения в содержании дорог. За «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог» было составлено 75 протоколов. Всего в Екатеринбурге вынесено 92 предписания и составлено 11 протоколов.