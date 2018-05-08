Междугородный автобус с пассажирами попал в ДТП в центре Новосибирска

Днём 8 мая на улице Серебренниковской в Центральном районе Новосибирска столкнулись рейсовый автобус Kia и автомобиль Hyundai

Авария случилась около 14:10 недалеко от трамвайной остановки «Автовокзал (ул. Мостовая)».

«Автобус Kia и Hyundai поворачивали на Ипподромскую направо в сторону площади Будагова. Автобус Kia поворачивал со второй полосы в правую полосу. Девушка на Hyundai увидела, что он идёт левее и решила поехать по правой полосе и произошло столкновение», — описали аварию аварийные комиссары «Автоспас».

По информации аваркомов, пассажиров из рейсового автобуса, следовавшего в Маслянино, пересадили на другой автобус. В столкновении никто не пострадал. Участники ДТП перегородили две полосы, из-за чего образовалась пробка. Также, по сообщениям аваркомов, на месте работают сотрудники ГИБДД

На прошлой неделе ДТП с участием легковой машины и автобуса № 139 парализовало движение по проспекту Строителей в Советском районе Новосибирска.