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Междугородный автобус с пассажирами попал в ДТП в центре Новосибирска
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Междугородный автобус с пассажирами попал в ДТП в центре Новосибирска 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 8 мая на улице Серебренниковской в Центральном районе Новосибирска столкнулись рейсовый автобус Kia и автомобиль Hyundai.
Авария случилась около 14:10 недалеко от трамвайной остановки «Автовокзал (ул. Мостовая)».
«Автобус Kia и Hyundai поворачивали на Ипподромскую направо в сторону площади Будагова. Автобус Kia поворачивал со второй полосы в правую полосу. Девушка на Hyundai увидела, что он идёт левее и решила поехать по правой полосе и произошло столкновение», — описали аварию аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, пассажиров из рейсового автобуса, следовавшего в Маслянино, пересадили на другой автобус. В столкновении никто не пострадал. Участники ДТП перегородили две полосы, из-за чего образовалась пробка. Также, по сообщениям аваркомов, на месте работают сотрудники ГИБДД.
На прошлой неделе ДТП с участием легковой машины и автобуса № 139 парализовало движение по проспекту Строителей в Советском районе Новосибирска.
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