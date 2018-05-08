Два человека пострадали в нижегородском электротранспорте

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

В 12:40 произошло ДТП на улице Коминтерна в Сормовском районе. Женщина 1994 г.р. (водительский стаж два года), управляя трамваем «Татра», следовавшим по маршруту №7, при торможении допустила падение пассажира. В результате ДТП пострадал пассажир — женщина 1953 г.р. Она получила ушибы. Пострадавшая была осмотрена врачом скорой помощи на месте ДТП. В госпитализации она не нуждалась.

В тот же день в 13:45 произошло ДТП на Московском шоссе в Канавинском районе. Женщина 1960 г.р. (водительский стаж 34 года), управляя троллейбусом «ЗИУ», следовавшим по маршруту №15, при начале движения допустила падение пассажира. Пострадала женщина 1949 г.р. Она была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.