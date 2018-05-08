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Водитель нижегородского трамвая допустила падение пассажирки при резком торможении
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Водитель нижегородского трамвая допустила падение пассажирки при резком торможении 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Поездка в нижегородском трамвае закончилась ушибами для 65-летней пассажирки. Женщина упала при резком торможении. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла на улице Коминтерна в Сормовском районе около 12.40. Трамваем № 7, в салоне которого и ехала пожилая женщина, находилась 26-летняя девушка-водитель, стаж которой составляет всего два года. Она слишком резко остановила транспортное средства, допустив тем самым падение пассажирки.
Медицинская помощь пострадавшей была оказана на месте происшествия, после чего врачи отпустили ее.
Напомним, в тот же день другая нижегородская пенсионерка получила травмы при падении в троллейбусе.
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