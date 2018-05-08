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В отношении пенсионерки, которая на «Матизе» сбила двух девочек в Рыбинске, возбудили уголовное дело
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В отношении пенсионерки, которая на «Матизе» сбила двух девочек в Рыбинске, возбудили уголовное дело 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
ДТП произошло 30 апреля в 12:20 в Рыбинске на улице Свободы. По сообщению полиции, пенсионерка сбила 14-летнюю и 15-летнюю девочек на нерегулируемом пешеходном переходе. Обе девочки попали в больницу. 15-летняя школьница получила тяжёлые травмы: у неё переломы костей таза, плеча, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
— Сразу после ДТП женщина прошла медицинское освидетельствование, которое показало, что она была трезва. В отношении неё возбудили уголовное дело. Максимальное наказание — два года тюрьмы, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Напомним, аварию долго обсуждали в Ярославской области. Особенно после того, как появилось видео. Многие посчитали, что пенсионерам вообще нельзя садиться за руль. А некоторые после видео утверждали, что девочки шли далеко не на пешеходном переходе.
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