Ещё
В отношении жительницы Рыбинска, которая сбила двух девочек, возбудили дело
Далее:
Читайте также:
Ещё

В отношении жительницы Рыбинска, которая сбила двух девочек, возбудили дело 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В отношении жительницы Рыбинска, которая сбила двух девочек 14 и 15 лет, возбудили дело, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.
Напомним, что авария произошла 30 апреля около 12 часов. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Свободы 71-летняя женщина на Daewoo Matiz сбил двух детей. Обе девочки госпитализированы. У одной из пострадавших врачи диагностировали переломы костей таза, плеча, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, что составляет тяжкий вред здоровью.
Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
АиФ: последние новости
В Рыбинске пенсионерка за рулем Daewoo Matiz сбила двух девочек на «зебре» Двое ярославцев лишились автомобилей из-за долгов В Некрасовском районе погиб 50-летний рыбак
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД171
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Citroen C4 Cactus снова стал кроссовером1
Почему меняются директора АвтоВАЗа?
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение