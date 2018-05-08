В отношении жительницы Рыбинска, которая сбила двух девочек, возбудили дело

В отношении жительницы Рыбинска, которая сбила двух девочек 14 и 15 лет, возбудили дело, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, что авария произошла 30 апреля около 12 часов. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Свободы 71-летняя женщина на Daewoo Matiz сбил двух детей. Обе девочки госпитализированы. У одной из пострадавших врачи диагностировали переломы костей таза, плеча, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, что составляет тяжкий вред здоровью.

Женщине грозит до двух лет лишения свободы.