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В центре Петербурга загорелся грузовик
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В центре Петербурга загорелся грузовик 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Пожарные ликвидировали огонь, охвативший грузовик и легковой автомобиль на улице Марата в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В 13:47 на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, улица Марата у дома 66. На проезжей части происходило горение сгораемых частей грузового автомобиля марки Iveco и легкового автомобиля марки «Запорожец», — говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, в 14:00 пожар был локализован, а затем ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.
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