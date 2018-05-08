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Вереницу новых автобусов для Ростова сняли на трассе
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Вереницу новых автобусов для Ростова сняли на трассе 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
На выезде из Ростова-на-Дону в районе СТЦ «МегаМаг» сегодня обнаружили целый «караван» новых автобусов, закупленных для города. Об этом сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт». Напомним, южная столица станет первым городом, который получит автобусы марки «НефАЗ» в новом кузове с футуристическим дизайном. Электронные маршрутоуказатели на новых машинах будут синего цвета.
Всего в рамках подготовки к ЧМ-2018 муниципальные предприятия донской столицы пополнят 200 машин, в том числе 50 из них работают на метане. Первая сотня автобусов марок «МАЗ» и «НефАЗ» уже пришла в город, сейчас идет поставка второй сотни, которая представлена моделями НефАЗ-5299-40-51 и НефАЗ-5299-40-52. Каждый из этих автобусов имеет низкий видеокамеры, системы тушения пожара, а также уровень пола. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. Срок службы такой техники составляет не менее десятка лет.
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