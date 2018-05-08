Курсанты Уральского юридического института поставили начальству ультиматум

Будущие полицейские заявили, что не выйдут охранять общественный порядок 9 мая, потому что их не пустили на похороны погибшей сокурсницы. В УрЮИ прокомментировали ситуацию, сообщает во вторник, 8 мая, «АиФ-Урал»

В Уральском юридическом институте МВД произошла трагедия, вылившаяся в конфликтную ситуацию и ультиматум начальству со стороны ряда студентов. Поводом стала гибель в ДТП студентки 4 курса факультета подготовки следователей, которая оказалась жертвой ДТП. Как уже писал «АиФ-Урал», девушка, будучи пассажиркой, погибла 30 апреля в селе Петрокаменское в окрестностях Нижнего Тагила.

«Большое количество студентов, знавших погибшую, хотели поехать на похороны, но их не пустило начальство. В знак протеста курсанты заявили, что не будут участвовать в усилении на праздничных мероприятиях 9 мая в Екатеринбурге», — сообщил источник.

В УрЮИ МВД ситуацию прокомментировал официальный представитель вуза Алексей Черноротов. «Конфликта нет. В действительности, на похороны, конечно, не могли отпустить всех тех учащихся, кто знал погибшую. Руководством вуза был предоставлен автобус, 10 человек из числа близких друзей и курсовой офицер поехали на прощание, ими был куплен венок», — пояснил собеседник. По его словам, никакого ультиматума курсанты не ставили.

Уместно добавить, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Фигурантом может быть водитель машины, в которой находилась погибшая курсантка. С ней, кроме водителя, были еще двое пассажиров, они выжили.

В свердловском главке МВД информацию о возможном невыходе курсантов на усиление не сочли серьезной угрозой общественной безопасности.