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Курсанты Уральского юридического института поставили начальству ультиматум
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Курсанты Уральского юридического института поставили начальству ультиматум 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Будущие полицейские заявили, что не выйдут охранять общественный порядок 9 мая, потому что их не пустили на похороны погибшей сокурсницы. В УрЮИ прокомментировали ситуацию, сообщает во вторник, 8 мая, «АиФ-Урал».
В Уральском юридическом институте МВД произошла трагедия, вылившаяся в конфликтную ситуацию и ультиматум начальству со стороны ряда студентов. Поводом стала гибель в ДТП студентки 4 курса факультета подготовки следователей, которая оказалась жертвой ДТП. Как уже писал «АиФ-Урал», девушка, будучи пассажиркой, погибла 30 апреля в селе Петрокаменское в окрестностях Нижнего Тагила.
«Большое количество студентов, знавших погибшую, хотели поехать на похороны, но их не пустило начальство. В знак протеста курсанты заявили, что не будут участвовать в усилении на праздничных мероприятиях 9 мая в Екатеринбурге», — сообщил источник.
В УрЮИ МВД ситуацию прокомментировал официальный представитель вуза Алексей Черноротов. «Конфликта нет. В действительности, на похороны, конечно, не могли отпустить всех тех учащихся, кто знал погибшую. Руководством вуза был предоставлен автобус, 10 человек из числа близких друзей и курсовой офицер поехали на прощание, ими был куплен венок», — пояснил собеседник. По его словам, никакого ультиматума курсанты не ставили.
Уместно добавить, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Фигурантом может быть водитель машины, в которой находилась погибшая курсантка. С ней, кроме водителя, были еще двое пассажиров, они выжили.
В свердловском главке МВД информацию о возможном невыходе курсантов на усиление не сочли серьезной угрозой общественной безопасности.
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