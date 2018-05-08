ТОП-10 автомобилей с правосторонним управлением в РФ

Согласно отчета автоаналитиков «Автостата» на начало 2018 года в Российской Федерации числилось около 3500000 автомобилей с правосторонним управлением.

Львиная доля машин обсуждаемой модификации приходится на Toyota Corolla (326400 экз.). Второе место у Toyota Corona (115100 экз.). Крайняя в тройке машин с правосторонним управлением Toyota Mark (104000 экз.).

Следующие автомодели также из модельного ряда Toyota, но их показатели ниже 100000 экземпляров: Carina (99900 экз.), Caldina (85900 экз.), Vitz (75100 экз.), а также Camry (69300 экз.).

По информации от автоаналитиков, подавляющее большинство указанных выше автомоделей эксплуатируются в Дальневосточном регионе и Сибири.

Примерно, это около 3000000 машин. Такая ситуация легко объяснима — рядом находится Япония.