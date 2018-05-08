Продажи автомобилей Chery в апреле в РФ выросли на 31% — до 597 единиц

Chery в апреле увеличила продажи в России на 31%, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

«Российские дилеры Chery в апреле реализовали 597 автомобилей, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2018 г. продажи Chery в России увеличились на 27% и составили 1 тыс. 897 машин», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лидером продаж является кроссовер Tiggo 3, на долю которого пришлось 59% от всех реализованных в апреле автомобилей. Обладателями новых кроссоверов Tiggo в апреле через онлайн-магазин Chery стали 30 клиентов. Подано 84 заявки на бронирование автомобилей, часть из которых конвертируется в продажи в ближайшие два месяца.