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Из-за столкновения автомобиля со столбом в центре Самары более 40 минут стояли трамваи
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Из-за столкновения автомобиля со столбом в центре Самары более 40 минут стояли трамваи 

Волга Ньюс 1 час назад
После ДТП движение трамваев было восстановлено в 9:29. Простой электротранспорта составил 42 минуты.
Тем временем очевидцы сообщили, что в ДТП участвовал водитель Nissan, который, предположительно, выезжал со Студенческого переулка на ул. Галактионовскую. Поворачивая налево, он ударился о столб между трамвайными линиями передней левой частью бампера.
Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.
Кстати это уже не первое однотипное ДТП, произошедшее на этом перекрестке меньше чем за неделю. Напомним, 4 мая в этот же столб при выезде со Студенческого переулка врезалась девушка на Mercedes. А по рассказам самарцев, этот перекресток давно пользуется у местных водителей недоброй славой именно из-за столба между трамвайными линиями, который «наловил» уже очень много автомобилей.
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