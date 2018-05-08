Мужчине проломили череп во время конфликта на севере Москвы

Пьяного мужчину с черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа госпитализировали в больницу, травмы он получил в результате конфликта с неизвестным на севере Москвы, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Седьмого мая в 04:25 на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним с адреса: Дмитровское шоссе, дом 101А, с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени, переломом основания черепа, закрытым переломом лодыжки, в состоянии алкогольного опьянения мужчины 1993 года рождения, который госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 6 мая в 22:00 по адресу: Дмитровское шоссе, дом 94, корпус 1, неизвестный в ходе конфликта неустановленным предметом нанес пострадавшему указанные телесные повреждения, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.