Погиб за рулём большегруза

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области

Только-только УМВД поделилось печальной сводкой ДТП за прошедшую неделю, произошедших на дорогах Владимирской области. И вот новая неделя стартовала с очередной смертельной аварии. Вчера, 7 мая, в половине девятого вечера на автодороге «Москва-Уфа» в Ковровском районе столкнулись три машины.

По предварительной информации, водитель 1977 года рождения, управляя грузовиком Вольво «FH TRUCK» с полуприцепом, влетел в остановившийся впереди автомобиль ДАФ FT XF под управлением водителя 1962 года рождения. После столкновения один ДАФ въехал в ещё один ДАФ (XF), за рулём которого находился водитель 1987 года рождения.

По мнению УМВД, авария произошла из-за того, что водитель «Вольво» пренебрёг правилами дорожного движения — «не выбрал безопасную скорость движения». В настоящее время по факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В результате ДТП водитель автомобиля Вольво «FH TRUCK» от полученных травм скончался на месте происшествия.