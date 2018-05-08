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Погиб за рулём большегруза
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Погиб за рулём большегруза 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области
Только-только УМВД поделилось печальной сводкой ДТП за прошедшую неделю, произошедших на дорогах Владимирской области. И вот новая неделя стартовала с очередной смертельной аварии. Вчера, 7 мая, в половине девятого вечера на автодороге «Москва-Уфа» в Ковровском районе столкнулись три машины.
По предварительной информации, водитель 1977 года рождения, управляя грузовиком Вольво «FH TRUCK» с полуприцепом, влетел в остановившийся впереди автомобиль ДАФ FT XF под управлением водителя 1962 года рождения. После столкновения один ДАФ въехал в ещё один ДАФ (XF), за рулём которого находился водитель 1987 года рождения.
По мнению УМВД, авария произошла из-за того, что водитель «Вольво» пренебрёг правилами дорожного движения — «не выбрал безопасную скорость движения». В настоящее время по факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В результате ДТП водитель автомобиля Вольво «FH TRUCK» от полученных травм скончался на месте происшествия.
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