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Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Семеновском районе
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Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Семеновском районе 

В городе N 55 минут назад
Фото: В городе N
ДТП с участием трех автомобилей случилось в Семеновском районе вчера, 7 мая. На трассе Нижний Новгород — Киров столкнулись «Шевроле-Нива», ГАЗ и «Лада-Калина». Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Авария случилась в 22.10. По предварительным данным, ее спровоцировал 49-летний водитель «Шевроле-Нивы». Мужчина сел за руль пьяным. На 92-м километре трассы он не справился с управлением, и его автомобиль вылетел на встречку. Там он столкнулся с двумя машинами. Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 30 лет.
Сам пьяный водитель не пострадал. Медицинская помощь потребовалась 25-летней женщине, находящейся за рулем «Лады-Калины». Прибывшие врачи осмотрели ее на месте происшествия.
Напомним, водитель иномарки погиб по вине тракториста без прав.
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