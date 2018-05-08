Ещё
В Жигулевске водитель «Лады» сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Жигулевске водитель «Лады» сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе 

63.ru 54 минуты назад
Фото: 63.ru
В Самарской области в результате ДТП пострадал ребенок. Водитель «Лады-Калины» ехал по улице Морквашинской в направлении Механического переулка в Жигулевске и сбил несовершеннолетнего пешехода.
Сотрудники полиции частично перекрыли движение
— 13-летний мальчик переходил дорогу на нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в областном главке.
В результате столкновения с машиной несовершеннолетний получил различные травмы. После оказания медицинской помощи пострадавшего отправили на амбулаторное лечение. В момент аварии водитель машины был трезв.
63.ru: последние новости
«Она полыхала, как свечка»: в Крутых Ключах сгорела «Лада-Приора» «Опять?!»: в столб на Галактионовской врезалась еще одна иномарка Жительница Тольятти разбилась насмерть, упав с крыши 16 этажа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД170
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»74
Троллейбус протаранил столб в Москве
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение