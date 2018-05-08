В Жигулевске водитель «Лады» сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Самарской области в результате ДТП пострадал ребенок. Водитель «Лады-Калины» ехал по улице Морквашинской в направлении Механического переулка в Жигулевске и сбил несовершеннолетнего пешехода.

Сотрудники полиции частично перекрыли движение

— 13-летний мальчик переходил дорогу на нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в областном главке.

В результате столкновения с машиной несовершеннолетний получил различные травмы. После оказания медицинской помощи пострадавшего отправили на амбулаторное лечение. В момент аварии водитель машины был трезв.