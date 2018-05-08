Иномарка сбила двух пожилых людей в Иркутске

Пенсионеры попали под колеса иномарки 7 мая в Ленинском районе Самары. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД по Самарской области.

Около 09:00 на пересечении улиц Полевой и Мичурина автомобиль Volkswagen вылетел на пешеходную дорожку. В результате ДТП пострадали 76-летний мужчина и 67-летняя женщина. На место происшествия прибыли врачи. Они оказали первую медицинскую помощь, а после увезли сбитых прохожих в больницу.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все причины дорожно-транспортного происшествия.

Пьяный шеф-повар протаранил торговый центр в Иркутске. 25-летний мужчина и его попутчик, известный местный диджей, пытались скрыться с места ДТП. На водителя составили протокол об административном правонарушении.