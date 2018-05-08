На улице Академика Варги появились предупреждающие граффити 

В Теплом Стане, на улице Академика Варги, дом 3, у пешеходного перехода появились граффити, напоминающие о правилах пересечения дороги.
На пешеходных переходах в Москве появились надписи, напоминающие о правилах безопасности. Вблизи 14 пешеходных переходов на тротуаре нанесли предупреждающие граффити — «Возьмите ребёнка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники». Совместная акция Центра организации дорожного движения и Управления ГИБДД Москвы напомнила пешеходам о правилах перехода дороги. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы.