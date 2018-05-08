Агрегаторы такси ответят за ДТП: Верховный суд встал на сторону пассажиров

Прецедент в судебной практике: впервые агрегатора такси обязали выплатить компенсацию за гибель пассажирки в ДТП. Раньше ответственность за аварию нес только водитель и владелец такси. Диспетчерские компании ссылались на то, что являются посредниками в заказе такси, и от выплат уклонялись.

На этот раз родственники пассажирки, погибшей еще в 2014 году, дошли до Верховного суда. Он решил, что агрегаторы такси должны возмещать ущерб пассажирам в случае ДТП. В итоге дело направили на пересмотр. Родственники получат компенсации и от водителя, и от собственника машины, и от агрегатора такси — в общей сумме больше 4 миллионов рублей.

По мнению экспертов, этот прецедент заставит агрегаторов тщательнее проверять водителей, которых они подключают к сервису.